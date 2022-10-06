مصرع طالب داخل منزله في أطفيح.. «كان بيلعب بالمرجيحة»

لقى طالب مصرعه شنقا أثناء لهوه بأرجوحة داخل منزله بمركز أطفيح، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

بلاغ بالغثور على جثة الطالب

تلقى قسم شرطة مركز أطفيح بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة الطالب داخل منزله وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تحت إشراف العميد محمد مختار رئيس القطاع لكشف غموض وملابسات الواقعة.

كان يلهو بالأرجوحة وانقطع الحبل

وبإجراء التحريات الأولية بقيادة اللواء علي فتحي نائب مدير المباحث، تبين أنّ المتوفى كان داخل شقة تحت التشطيب بمنزل أسرته ليلهو بالأرجوحة، وفي أثنا ذلك انقطع طرف من الحبل ما أدى لالتفاف الحبل حول رقبته فلقى مصرعه على الفور وبسؤال أسرته لم تشتبه في الواقعة جنائيا، وأخطرت النيابة العامة؛ لتولي التحقيق في الواقعة.