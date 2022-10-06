المتحدث العسكري يهنئ الشعب بذكرى النصر: أعادت صياغة التاريخ

تقدم عقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، بالتهنئة للشعب المصري الكريم، بالعيد الـ49 لذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في تصريحات صحفية له قبل قليل: «لقد سطر جيل أكتوبر العظيم فصلًا مهما في تاريخ العسكرية المصرية، وأعادوا صياغة التاريخ بتضحياتهم ودماؤهم الذكية، وتركوا لنا ميراثًا خالدًا وشاهدًا لكل الأجيال».

وأضاف: «ونعاهد الله نحن جنود أرض الكنانة، وأبناء جيل أكتوبر أن نكون دائمًا درعًا وسيفًا، محافظين على مقدرات هذا الشعب العظيم، ومتطلعين لمستقبل مشرق بنشوة انتصار أكتوبر وإرادة وطن.. ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها.. وكل عام وأنتم بخير».