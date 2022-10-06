مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفل بالفنانة المصرية الأمريكية نورا أرمان

أبدت الفنانة المصرية الأمريكية نورا أرماني، سعادة بالغة إزاء تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الثامنة والثلاثين.

وقالت أرماني في ندوة تكريمها التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان، اليوم الخميس، وأدارتها الكاتبة الصحفية إسراء مختار، إن مشاركتها وتكريمها في المهرجان أعاد لها ذكريات عديدة بعد غيابها عن الإسكندرية لمدة 20 عاما، خاصة وأنها قضت ذكريات طفولتها بمحافظة الإسكندرية وتحديدا على شاطئ الشاطبي.

نورا أرمان: فوجئت بخبر تكريمي

وتابعت: «فوجئت بخبر تكريمي الذي أسعدني بشدة، وتذكرت أجواء الدراسة واكتشاف المدرسين لموهبتي في التمثيل، بالإضافة لتجربتي في مسرح الجامعة الأمريكية، وسفري بعدها لإنجلترا».

وكشفت نورا عن تلقيها دعوة من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة سعد الدين وهبة للمشاركة بفيلم في المهرجان عام 1995، وأكدت أن النقاد والصحفيين شبهوها بالنجمة المصرية فاتن حمامة بسبب الشبه بينهما في بداياتهما حتى أنهم أطلقوا عليها فاتن حمامة المصرية وعبرت عن حبها للفنانة الراحلة سعاد حسني خاصة وأنها تعتبرها أيقونة للفن المصري مع فاتن حمامة.

مهرجان نيويورك

وتحدثت نورا أرمان عن تجربتها في مهرجان نيويورك الذي أنشأته في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعرض خلاله نحو 600 فيلم من 40 دولة على مدار 10 سنوات وضم مسابقات مختلفه للأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية، وأكدت تأثرها بالنجمات الأرمن في مصر مثل نيللي وفيروز وأنوشكا.