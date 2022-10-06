السفير التونسي: سعيد بتمثيل السينما التونسية في مهرجان الإسكندرية

نظّمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي ندوة لتكريم السينما التونسية، صباح اليوم الخميس، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وأدارتها الناقدة ماجدة موريس، بحضور السفير التونسي محمد بن يوسف، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، والمنتج التونسي حسن دلدول.

ووجه السفير التونسي الشكر لمهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدا عمق العلاقات المصرية التونسية المصرية، معربا عن سعادته بوجوده في الإسكندرية التي تمنى أن تكون سفارة تونس بها من فرط عشقه لهذه المحافظة.

السفير التونسي: بصدد تنظيم أسبوع ثقافي تونسي في مصر قريبا

وتابع: «أشعر بسعادة بالغة إزاء تمثيلي للسينما التونسية في مهرجان كبير مثل مهرجان الإسكندرية الذي يحتفي بالسينما التونسية في عام الثقافة المصرية التونسية ونحن بصدد تنظيم أسبوع ثقافي تونسي في مصر قريبا سيكون للسينما نصيب كبير بها».

وأضاف أنّه سعيد بالاحتفاء بمئوية السينما التونسية وعرض أول فيلم تونسي وهو زهرة وأشار بن يوسف إلي أنه لا صوت يعلو فوق صوت الثقافة والسينما، خاصة أن هناك تراثا ثقافيا وفنيا مشتركا بين مصر وتونس.

سينمائيون ونقاد في ندوة تكريم السينما التونسية بمهرجان الإسكندرية

يذكر أن الندوة شهدت حضور المخرج محمد عبد العزيز والمخرج عمر عبد العزيز والناقد طارق الشناوي الحاضرين والفنانة نورا أرماني والفنانة سلوي محمد علي والمخرج سعيد حامد والموزع والمنتج فاروق صبري ومدير التصوير سمير فرج والسيناريست عاطف بشاي بقاعة سمير صبري.

وانطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، والذي تستمر فعالياته حتى 10 أكتوبر الجاري، وشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من المبدعين في مجال السينما من بينهم المخرج محمد عبد العزيز، المخرج سعيد حامد، الإذاعي إمام عمر بالإضافة إلى الفنانة دنيا سمير غانم، والمنتج وجيه الليثي.