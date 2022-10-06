تقلبات في سوق القهوة.. سعر البن يتراجع وإنتاج البرازيل ينتعش

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تراجعا نسبيا في أسعار البن، بعد زيادة الأسعار على المستوى العالمية، مع تراجع الإنتاج وقلة المخزون، وشهدت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا تراجعا لتسجل نحو 2.15 دولار للرطل (450 جرام)، مقتربة من مستويات لم تشهدها منذ أكثر من ستة أسابيع.

وأرجعت منصة «تريدينج إيكونوميكس» هذا التراجع، إلى الأمطار التي شهدتها منطقة حزام البن البرازيلي، والانعكاسات الإيجابية على توقعات المحاصيل، ومن المتوقع أن توفر توقعات هطول الأمطار في منطقة «ميناس جيرايس»، التي تمثل حوالي 30% من محصول أرابيكا البرازيلي، الرطوبة التي تشتد الحاجة إليها، والتي ستحسن التوقعات لمحصول العام المقبل في أكبر منتج في العالم.

مخزونات «أرابيكا» تصل إلى أدنى مستوى لها في 23 عامًا

في الوقت نفسه، أظهرت أحدث البيانات انخفاض مخزونات «أرابيكا» إلى أدنى مستوى لها في 23 عامًا عند 417306 كيسًا في 3 أكتوبر الماضي.

وتشير توقعات الأسواق، إلى أن يتم تداول القهوة عند 2.27 دولار للرطل بنهاية هذا الربع، كم سيتم التداول عند 2.48 دولار في غضون 12 شهرًا.

تأتي تقلبات الأسعار، في وقت تواجه فيه سوق القهوة عدم وضوح في الموقف، نتيجة تراجع المخزون العالمي، وكانت وكالة «بلومبرج»، توقعت تراجع مخزون القهوة في البرازيل إلى نحو 7 مليون كيس بحلول الربع الأول من العام المقبل، في الوقت الذي يدور المعدل الآمن للمعروض حول 10 مليون كيس في المتوسط، ورجحت الوكالة نقلا عن مؤسسات ترصد أسعار السلع، أن تتزامن أزمة تقلص المعروض مع ارتفاع في الطلب، ونمو الاستهلاك خلال العام الجاري.