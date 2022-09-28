بعد تراجع المخزونات العالمية.. القهوة رايحة على فين؟

تشهد أسعار البن تحركات صعودية على مدار الأيام الأسابيع القليلة الماضية، في وقت تزداد فيه المخاوف من نقص الإمدادات مع تزايد الطلب واقتراب الشتاء.

وتحركت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا لتسجل نحو 2.3 دولار للرطل (450 جراما تقريبا)، منتعشة من أدنى مستوى لها في شهر واحد حين سجلت 2.16 دولار، مدعومة بنقص الإمدادات.

انخفاض المخزونات

وأظهرت بيانات حديثة انخفاض مخزونات «أرابيكا» إلى أدنى مستوى لها في 23 عامًا عند 460387 كيسًا، في حين خفضت وكالة المحاصيل البرازيلية تقديرات إنتاجها من قهوة أرابيكا لعام 2022 إلى 32.41 مليون كيس زنة 60 كجم، من توقعات مايو البالغة 35.71 مليون كيس، حيث حدت الأحوال الجوية السيئة من القهوة، وفقا لما ذكرته منصة «تريدينج إيكونوميكس».

يشكل الطقس السيئ أحد المخاطر الكبيرة التي تواجه إنتاج القهوة في العام الجاري، وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات البن من كولومبيا، ثاني أكبر منتج لحبوب أرابيكا في العالم، بنسبة 21% على أساس سنوي في أغسطس، وانخفضت بنسبة 7% في الأشهر السبعة الأولى من العام.

وفي ظل المخاطر الحالية، أشارت توقعات الأسواق إلى احتمالية تداول القهوة عند 226.84 دولار للرطل بنهاية هذا الربع، وأن ترتفع إلى 247 في غضون 12 شهرًا.

تعتبر قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة «إنتركونتيننتال»، وتمثل «أرابيكا» 75% من الإنتاج العالمي، وتزرع في الغالب في البرازيل، التي تمثل 40% من إجمالي المعروض في العالم. وتمثل قهوة «روبوستا» النسبة المتبقية البالغة 25% ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام التي تمثل 15% من الإمداد العالمي، وإندونيسيا.

قائمة المصدرين الرئيسيين

وتضم قائمة المصدرين الرئيسيين الآخرين كل من بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار. وروبوستا هي حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الإسبريسو بينما تحظى حبوب أرابيكا بشعبية في الولايات المتحدة.