منصة WATCH IT تعلن خريطة أسعار اشتراكات جديدة مخفضة ومدعومة بالإعلانات

أعلنت منصة WATCH IT الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، عن خريطة تسعير جديدة لخدماتها تشمل أنواع اشتراكات جديدة مدعومة بالإعلانات بما يعادل نصف قيمة اشتراكاتها الحالية.

وقالت WATCH IT في بيان رسمي إن تجربة الاشتراكات المخفضة والمدعومة بإعلانات تعتبرالأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد اتخذت المنصة قرار تطبيقها بعد إجراء عدد من دراسات وأبحاث السوق التي أفضت إلي ضرورة تبني أنماط جديدة في التسعير لجذب فئات مختلفة من المشتركين الذين لا يمانعون في مشاهدة الأعمال الفنية مع بعض الإعلانات مقابل سعر شهري أقل.

وأضافت المنصة والتي إنطلقت عام 2019، أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية المنصة لتحقق التوازن والتنوع لتوفير خدماتها لكل فئات المستهلكين الذين يقبلون على الاشتراك في منصات تقديم المحتوى الترفيهي على الانترنت.

وتخطط WATCH IT لبيع نحو 4 دقائق في الساعة من الإعلانات التجارية للاشتراكات المدعومة بالإعلانات، وسيتم ذلك باستخدام تكنولوجيا تطبق نظام التكلفة لكل مشاهده كاملة والمعروف باسم (CPCV) والذي يتعتمد على ظهور الإعلان التجاري مقابل التكلفة المتفق عليها مع المعلن لكل مشاهده كامله، كما يوفر هذا النظام أيضا للمعلنين إمكانية إختيار الأعمال الفنية التي يريدون بث إعلانتهم عليها إلي جانب استهداف شرائح معينة والوصول لها.

كما أعلنت أيضاً WATCH IT عن أسعار باقاتها السنوية الجديدة ليكون سعر الـ12 شهر بسعر الـ10 شهورعلى جميع اشتراكاتها سواء الأساسية المدعوم بالإعلانات أوالبريميم بدون إعلانات.

وقيمة الاشتراكات الشهرية المدعومة بإعلانات كالتالي: 1 شاشة: 14,99 جنيه مصري2 شاشة : 24,99 جنيه مصري3 شاشات: 39,99 جنيه مصري

وقيمة الاشتراكات السنوية (أساسية مدعومة بإعلانات):1 شاشة: 149,99 جنيه مصري2 شاشة : 249,99 جنيه مصري3 شاشات: 399,99 جنيه مصري

أما قيمة الاشتراكات الشهرية البريميم وهي بدون إعلانات : 1 شاشة: 74,99 جنيه مصري2 شاشة : 98,99 جنيه مصري3 شاشات: 119,99 جنيه مصري

وقيمة الاشتراكات السنوية البريميم وهي بدون إعلانات:1 شاشة: 749,99 جنيه مصري2 شاشة : 999,99 جنيه مصري3 شاشات: 1199,99 جنيه مصري

عن WATCH ITتأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شانه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الإلتزام بالحفاظ على الاصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي.