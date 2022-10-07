«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف حكومية بمحافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف حكومية جديدة بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز، ووفقا لما نصت عليه قوانين العمل المعمول بها بدواوين الوزارات والهيئات الحكومية والجهات التابعة لها، ومن بينها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، وقوانين الكوادر والهيئات الاقتصادية، على النحو التالي:

نوع الوظائف: وظائف قيادية

الجهة طالبة الإعلان: محافظة الجيزة

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: محافظة الجيزة

وصف الوظيفة: كما موضح بالملف المرفق

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف

المهارات الأساسية: كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية: كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة: كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين للوظائف

شروط المؤهل: كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

1 – العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة

* بيان حالة معتمد موضحاً به التأهيل العلمي

– المؤهلات الأعلى

– تقرير كفاية الأداء عن آخر ثلاث سنوات

ــ الخبرة النوعية والزمنية

ــ الوظائف الإشرافية والقيادية التي تم شغلها بالمنظمات الدولية والإقليمية

ــ الشهادات والدورات الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات

ـــ ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية إن وجدت

ـــ أوجه التمييز «الحصول على المدير المميز / خطابات الشكر أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

*مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لشغلها.

*بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم وأوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

*عدد 7 صور شخصية 4x 6 حديثة وشهادة بالجزاءات والإحالة للمحاكمة إن وجدت *صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

2 - المتقدمون من خارج الجهاز الإداري للدولة:

* شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية.

* المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

* مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها.

* صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

* عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4x 6.

* صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

ب – أخرى

* ما يفيد القيد بعضوية النقابة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة مدة لا تقل عن 17 سنة.

* المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

* مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها.

* الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

* عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4x 6.

* صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

على أن ترفق هذه المستندات بملف أصل + 6 صور منها وتسلم باليد بالعنوان الآتي:

الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية ــ بمقر ديوان عام محافظة الجيزة (الإدارة العامة للموارد البشرية)

- 406 شارع الأهرام بالجيزة، هذا ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد أو بالبريد.

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/10/01

نهاية الإعلان:2022/10/31

بيانات الاتصال:على من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي لهذة الوظيفة والمستندات المطلوبة واستيفاء النموذج المعد لذلك ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام محافظة الجيزة.