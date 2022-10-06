ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة.. والجمهور: ربنا يتقبل

تتواجد الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالمملكة العربية السعودية، حاليًا، إذ تؤدي فريضة العمرة، إذ كشفت عن صورٍ جديدة لها، على هامش تواجدها بالمملكة، اليوم الخميس.

متابع لـ ياسمين: بسم الله ما شاء الله قمر بالحجاب

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي مُرتدية الحجاب، الأمر الذي حاز قطاع كبير من مُتابعيها، إذ قال أحدهم: «بسم الله ما شاء الله قمر بالحجاب.. تقبل الله منكم يا رب».

ويأتي ذلك، بعد ساعاتٍ قليلة من أداء الفنان كريم عبد العزيز، هو الآخر فريضة العمرة، مُستغلاً فترة تواجده بالمملكة العربية السعودية، لمُشاركة في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث نشرة صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من أمام الكعبة، مُعلقًا عليها بقوله: «تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».

ياسمين عبد العزيز والعوضي في مسلسل جديد برمضان 2023

في سياق آخر، تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز، التحضيرات لمسلسلها الجديد، الذي يجمعها بالفنان أحمد العوضي، حيث لازال المخرج مصطفى فكري، يواصل مرحلة تسكين الأدوار تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأيام المُقبلة.