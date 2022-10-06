سعر طن الأرز الشعير يتراجع اليوم بكفر الشيخ.. تخزينه مكسب كبير

تراجع سعر طن الأرز الشعير ليسجل 8400 جنيه، وسط تراجع 100 جنيه في نهاية الأسبوع اليوم الخميس، وذلك بعد أن سجل سعر طن الأرز الشعير مع بداية موسم الحصاد نحو 11 ألف و300 جنيه، وقد شهد تراجع كبير مع بداية موسم الحصاد منذ 40 يوما بالأراضي المنزرعة من محصول الأرز بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.

تخزين الأرز الشعير اليوم

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير، سجل اليوم الخميس 8400 جنيه، مشيرا إلى أن محصول الأرز هذا الموسم جيد للغاية، ويعتبر من أفضل الإنتاجية خلال الـ10 سنوات الأخيرة، علاوة علي أن تخزين محصول الأرز الشعير يوفر عليك الشراء بالكيلو أو تجزئة عقب ذلك حتي لا يتلاعب بك بعض التجار الجشعين في الأسعار.

مساحة الأرز الشعير المنزرع

وأوضح الرفاعي، أن مساحة الأرز الشعير علي مستوي محافظة كفر الشيخ، والتي تنتج نحو 32% من إنتاج الجمهورية من هذا المحصول الهام بواقع منزرع نحو 274 ألف فدان علي مستوي حقول المحافظة سواء للأرز الشعير عريض الحبة أو رفيع الحبة.

وأشار إلى أن زراعته محصول الأرز الشعير يعتبر من العوامل المساعدة في تحلية التربة والتي يوجد بها ارتفاع في نسبة الملوحة خاصة في الأراضي القريبة من مياه البحر المتوسط.

الجدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ تعبر من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية من حيث إنتاج محصول الأرز الشعير، التي تجود أراضي الإقليم المنزرعة بهذا المحصول، ويعتبر من الزراعات الرئيسية في حقول المزارعين، والذي يتم حصاده مبكرا مع بداية شهر سبتمبر، ومستمر حتى 20 من الشهر الجاري.