وزير الخارجية الروسي: نقدر موقف جامعة الدول العربية العادل من الأزمة الأوكرانية

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إنّ قادة انقلاب 2014 عندما استولوا على السلطة خرقوا وانتهكوا الاتفاقيات؛ منها تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعداد الانتخابات، وعندما رتبوا للانقلاب ذهب المتظاهرون إلى الميدان، وأعلنوا أنهم يجب أن يتم تهنئتهم لأنهم خلقوا حكومة الفائزين، ما يعني أن الجزء الآخر من أوكرانيا الذي لا يدعمهم كان من المفترض أن يكون هو الخاسر، وذلك ليس الأسلوب الملائم لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

وأضاف لافروف في كلمته أمام جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين: «أنتم بلدانكم تعرف أكثر من البلدان الأخرى ما هو ثمن وضع الخاسر والفائز عندما يتعلق الأمر ببناء الإجماع الوطني، ونحن نقدر الموقف العادل لجامعة الدول العربية تجاه الأزمة الأوكرانية».

لافروف: اتفاق مينسك حافظ على أوكرانيا

وتابع: «تلك الأراضي الأوكرانية التي لم تقبل هذا الانقلاب وأرادت أن يتركوها وحدها لم تتمكن أن تكون جزءًا من أوكرانيا وقالوا إنهم إرهابيين وقامت كييف بقصف المدن بالمدفعية والهجمات الجوية وبهذه الطريقة بدأت الحرب في أوكرانيا وتمكننا في إيقافها في فبراير 2015 بتوقيع اتفاق مينسك الذي حافظ على أوكرانيا كدولة واحدة تتمتع بالسيادة وسلامة أراضيها، ولكن لم يتم احترام اللغة الروسية، وأصبح يتم تعيين القضاة والمدعين بطريقة خاصة بهم».