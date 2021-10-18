تطعيم 1000 عامل بمشروع الخط الثالث للمترو بلقاح كورونا (صور)

صرح الدكتور محمود محمد حسن، مدير الإدارة الطبية بمشروع الخط الثالث لأعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، بأنَّه لم تحدث حالة وفاة واحدة بين صفوف العمال في أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من فيرس كورونا.

وأوضح أنَّ يوم السبت من كل أسبوع يتلقى العاملين وأسرهم التطعيمات الخاصة ضد فيرس كورونا بمقر المشروع، مشيرًا إلى أنَّه قد بلغ عدد متلقي اللقاح قرابة 1000 عامل حتى الآن وما زال تلقي اللقاح مستمرًا، مؤكّدًا أنَّ وازرة الصحة المصرية دعمت المشروع القومي بكل الأمصال دون أي تكلفة مالية.

لم نسجل أي حالات وفاة بكورونا خلال حفر المرحلة الثالثة للمترو

وأرجع مدير الإدارة الطبية بمشروع الخط الثالث، في بيان اليوم، أنَّ سبب عدم حدوث أي حالات وفاة بفيروس كورونا، يرجع إلى المتابعة الطبية الفائقة والمستمرة من الشركة الفرنسية القائمة بأعمال الحفر للمرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، من حيث البدء في التشخيص والتتبع مرورًا بمرحلة العلاج حتي التعافي والتأهيل لمعاودة العمل، وذلك دون التأثير على سير العمل حرصًا على إنهاء المشروع دون تأخير.

وأكد مدير الإدارة الطبية بمشروع الخط الثالث، أنَّ مسعى الشركة هو السلامة الصحية بين صفوف العمال المشاركين وتهيئة المناخ الطبي والبيئة الآمنة في أعمال الحفر للمرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وشدد على أنَّ حرص الشركة الفرنسية يأتي في ضوء الالتزام الكامل بجهود الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الخاصة بسلامة العاملين وتوفير مناخ صحي آمن لكل العاملين بأعمال الحفر لمترو الأنفاق.

الإدارة الطبية بالشركة الفرنسية مسؤولة عن سلامة 4 آلاف عامل

وتابع أنَّ الإدارة الطبية بالشركة مسؤولة عن سلامة 4 الآف عامل بتوفير المناخ الصحي الآمن والمتابعة الطبية الدورية لهم ليس فقط فيما يختص بجائحة كورونا ولكن كل ما يتعلق بصحة العاملين.