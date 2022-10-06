الأسمرات «بتتكلم فن».. مبدعون يعلمون الأطفال والشباب تنظم ندوات توعية للأهالي (ملف خاص)

حالة فريدة من الإبداع والفن وحب الحياة تحيط بأطفال الأسمرات، الذين تحلقوا حول فنانين ومبدعين مشاركين فى ورش تعليمية تنظمها وزارتا الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بهدف الارتقاء بحياة سكان المناطق البديلة المنتقلين من الأحياء العشوائية.

براعم المستقبل وزهوره المتفتحة أظهروا رغبة عارمة فى تعلم الفنون التى ترتقى بالروح وتنعش الوجدان، واصطحبوا أولياء أمورهم إلى مدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات، التى تُقام فيها ورش تعلم الفنون، وأمام باب المدرسة كان العدد الكثيف للمتوافدين على الورش دليل تحضر ونهم لزرع بذرة الإبداع فى نفوس الصغار، فضلاً عن رغبة الكبار فى حضور ندوات التوعية الاجتماعية المقامة على هامش تعليم الأطفال الفنون. فعاليات الأسمرات جاءت انطلاقاً من الاهتمام الرئاسى بتكثيف البرامج والمشروعات الاجتماعية والتوعوية بالمناطق التى تصنف بأنها «بدائل العشوائيات»، وهو ما تعكف وزارة الشباب والرياضة على تنفيذه بتعزيز وتكثيف البرامج الخاصة بالتوعية الاجتماعية، التى تستهدف تصويب سلوكيات وثقافة الأسر والمواطنين الذين تم نقلهم للأحياء الجديدة.

«الوطن» أجرت معايشة على مدار يوم مع أطفال الأسمرات أثناء حضورهم ورشاً فنية وتثقيفية وتعليمية تقيمها الدولة لهم، ورصدت إقبال مئات الأطفال على تلك الورش رغبة منهم فى التعلم، واكتساب مهارات جديدة والتدريب على الفنون التى نادراً ما تتوافر فرصة لتعلمها بالمجان، وبسبب الإقبال الكثيف على الورش قرر المنظمون قبول أعداد إضافية فى محاولة لإرضاء الأطفال والأهالى، ووعدوا الأهالى بأن الورش القادمة ستسمح بأعداد أكبر حتى يتمكن كافة أطفال الأسمرات من الدخول.

استجابة مبهرة من الأطفال لمسها المدربون والفنانون الذين أشرفوا على تعليمهم الفنون المختلفة من خلال الورش، حيث برز اهتمام الأطفال بورشة الكاريكاتير وتبسيط العلوم وتعلم فنون الرسم المختلفة من ورشة «الفيلوغرافيا»، التى تعتمد على الرسم بالخيوط والمسامير.