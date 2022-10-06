البوستر الدعائي لفيلم «تحت تهديد السلاح».. وموعد العرض

روج المنتج أحمد السبكي، لفيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد ببوستر جديد، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر أحمد السبكي البوستر، قائلا: «انتظروا حسن الرداد في فيلم تحت تهديد السلاح 3 نوفمبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

فيلم «تحت تهديد السلاح»

وروج السبكي للفيلم بأول بوستر الشهر الماضي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام معلقا: «البوستر التشويقي الأول لفيلم تحت تهديد السلاح، حسن الرداد، قريبا بجميع دور العرض، إنتاج: أحمد السبكي، إشراف عام: محمد أحمد السبكي، تأليف: أيمن بهجت قمر، إخراج: محمد عبدالرحمن حماقي»

فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، ومن تاليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

قصة الفيلم

فيلم «تحت تهديد السلاح» مستوحى من قصة حقيقية جرت على أرض الواقع، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والرومانسية والكوميديا، من خلال أحداث جريمة قتل حدثت بالفعل.

ومن ناحية أخرى تعاقد الفنان حسن الرداد، وروبي، على مسرحية جديدة تحمل اسم «سيدتي الجميلة المصرية» للكاتب أيمن بهجت قمر.