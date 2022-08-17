تيسير مطر يشكر الرئيس السيسي على الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا

قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن حرية الإنسان من أهم ملفات الحريات وحقوق الإنسان بوجه عام، موضحًا: «أي حاجة الإنسان بيحتاجها مش هتبقى أهم من حريته، بنشوف مجموعة جديدة النهاردة بتخرج بعفو رئاسي بالتعاون مع لجنة الحريات نتيجة الحوار الوطني».

اهتمام الرئيس بملف الحريات

وأضاف «مطر» في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة DMC، من تقديم دينا عصمت: «الإشادة بما يحدث في هذا الملف كلمة قليلة، كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالحريات وإن يبقى في ناس بتشوف الشارع مرة تانية وتبقى وسط ولادها، بنشوف الفرحة العارمة والحقيقية بلقاء الأب والام بأولادهما، لأن مفيش أجمل من حرية الإنسان وإنه يبقى موجود وسط أهله".

الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو والنيابة العامة والأجهزة المعنية

وجرى اليوم تنفيذ قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو والنيابة العامة والأجهزة المعنية، بدوره، ثمَّن كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية وكل الأجهزة المعنية والنائب العام، وذلك فيما يتعلق بإتمام الإفراج عن دفعة جديدة البالغ عددهم 25 من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو والنيابة العامة والأجهزة المعنية.

وخلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، قال «السقا»، «بكل تأكيد أمر جيد أن تعمل لجنة العفو الرئاسي على محاولة إسعاد أهالي المحبوسين الذين يتمّ الإفراج عنهم، طالما توافرت فيه الشروط والمعايير للعفو الرئاسي، التي جرى وضعها في السابق، واللجنة لن تنظر إلى طلبات كل من تورط في العنف والدم أو انتمى إلى الجماعة الإرهابية».