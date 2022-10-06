«أزهري» يوضح الفرق بين قيمة الصبر والمصابرة في تحقيق نصر أكتوبر

قال الشيخ أشرف الفيل، حاصل على دكتوراه في الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن هناك العديد من القيم الإيمانية، يستطيع بسببها الناس أن ينتصروا ويتفوقوا ويصلوا إلى مرادهم ومبتغاهم في كل مجال من المجالات، ومن أهم هذه القيم، تلك التي تحلى بها جنودنا البواسل في يوم السادس من أكتوبر 1973، وهي قيمة الصبر.

80 موضعا في القرآن الكريم عن أهمية الصبر

وأضاف «الفيل»، خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، اليوم، أن الإمام أحمد بن حنبل، قال :إن الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في نحو أكثر من 80 موضعاً في القرآن الكريم لأهميته، ونظراً لأنه هو الذي يؤدي إلى النصر، وهذه قيمة إيمانية قوية.

ولفت إلى أن هناك فرق بين الصبر والمصابرة، فالصبر هو تحمل المشقة أو حبس النفس عن الجذع، بينما المصابرة هي أن الشخص يشحذ هممه، وعبارة عن كمية إضافية من الصبر، متابعا: «إذا قسنا ذلك على نصر أكتوبر فاصبروا يقصد بها التدريب، وصابروا على التحام المعركة».

آخر نداء في سورة آل عمران

واستشهد إلى الشيخ خالد الجندي مقدم البرنامج وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن أن آخر نداء في سورة آل عمران، هو قول الله عز وجل «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، متابعا: «دائماً عندما يأتي الفعل على وزن فاعل يكون معناه المشاركة مثل شارك».