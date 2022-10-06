نجوم الفن يهنئون الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر: نقطة تحول في تاريخنا المعاصر

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الشعب المصري بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك عبر حسابهم على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على إنستجرام: «6 أكتوبر يوم الانتصار.. يوم العزة والكرامة.. تحية للجيش الباسل الذي ضحى بروحه لاستعادة أرضنا الغاليه.. تحيا مصر».

ونشر حكيم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام أغنية"عاش الجيش المصري"وعلق عليها قائلا:الجيش المصرى الجبار اللى ماسك بأيديه النار..عاش عاش .. ليل ونهار واقف على الجبهة،كل سنة وجيش مصر فى انتصارات

أما الفنانة لطيفة أحتفلت هي الاخري بأنتصارات أكتوبر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة:هنفضل نغني و نتغنى بانتصارات 6اكتوبر .. تحية للجيش المصري والشعب المصري .. كل سنة ومصر عظيمة ومنتصرة .. مصر هي أم الدنيا و هتبقى قد الدنيا .. انتصارات أكتوبر ،مصر.

محمد ثروت يحتفل بانتصارات أكتوبر

واحتفل الفنان الكوميدي محمد ثروت، بذكرى نصر أكتوبر عبر حسابه على إنستجرام قائلا: «حرب أكتوبر المجيدة هتفضل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه».

وليد توفيق يحتفل بنصر أكتوبر

أما المطرب وليد توفيق، احتفل بنصر أكتوبر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «مصر الحبيبة وأهلها الكرام الطيبين.. كل عام وأنتم بخير.. حفظ الله مصر وأهلها وتاريخها وانتصاراتها وليد توفيق، مصر 6 أكتوبر، انتصار فخر».