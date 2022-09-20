خطوات استخراج الملصق الإلكتروني لـ الدراجات النارية «أون لاين»

تقدم بوابة مرور مصر خدمات متعددة للمواطنين، وخاصة الراغبين في استخراج الملصق الإلكتروني للدراجات النارية من المنزل أو العمل «أونلاين»، دون الذهاب للمكاتب، منها: «غرامة الملصق الإلكتروني للموتوسيكلات، مخالفة الملصق الإلكتروني للموتوسيكلات، غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للموتوسيكل، سعر مخالفة الملصق الإلكتروني للموتوسيكلات والملصق الإلكتروني للموتوسيكلات، سعر الملصق الإلكتروني للموتوسيكلات غرامة الملصق الإلكتروني 2022».

حالة استخراج الملصق الإلكتروني «أونلاين»

في حالة استخراج الملصق الإلكتروني «أونلاين» من خلال بوابة مرور مصر، يجرى استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة ويكون الدخول من هنا

- الدخول إلى منصة بوابة مرور مصر.

- اختيار الخدمة الإلكترونية.

- الدخول إلى الملصق الإلكتروني.

- تحديد نوع المركبة وهي دراجة نارية.

- اختيار وسيلة دفع الرسوم.

- بعدها التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق في دقائق.

ويجب أن تتوفر ​​​​​​​​​​​خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني 3 شروط:

- لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب أن تكون رخصة المركبة سارية​​.

- سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط.

- سداد الرسوم فقط من خلال البوابة، ويتم إستلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​

عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني لـ الدراجات النارية

- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.

- تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.

- تطبق غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه.

- وفقا لقانون المرور تطبق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة.