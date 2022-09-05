تفاصيل استضافة أسوان لماراثون الدراجات.. 50 مشاركا من جنسيات مختلفة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام الدكتور محمد أبو غنيمة بعقد اجتماع تنسيقي لمناقشة وبحث كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستضافة فعاليات ماراثون الدراجات الرياضي.

وبحسب البيان الصادر عن مركز إعلام محافظة أسوان، سيضم الماراثون 50 مشاركا من جنسيات أجنبية مختلفة ما بين البريطاني والأمريكي والنيوزيلاندي، وأيضاً الإيرلندي وذلك خلال يومي 4 و 5 من شهر نوفمبر القادم، ووجه المحافظ بضرورة تحقيق التنسيق والتعاون اللازم بين جميع الجهات المعنية من أجل توفير أوجه الدعم والإجراءات المطلوبة لإنجاح فعاليات هذا الماراثون الرياضي.

تحقيق الترويج السياحي

وقد حضر الاجتماع التنسيقي الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، بالإضافة إلى مديري ومسئولي الجهات التنفيذية والأمنية المختصة، علاوة على ممثلي الشركة المنظمة، ليليق ذلك بالمكانة السياحية والتاريخية لأسوان مع ضرورة استثمار ذلك في تحقيق الترويج السياحي المطلوب لدعم وتنشيط الحركة السياحية داخل عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقي.

تحديد الأدوار والمسئوليات

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو غنيمة بأنه خلال الاجتماع تم تحديد الأدوار والمسئوليات، بجانب بحث أهم الأفكار والمقترحات لإنجاح فعاليات هذا الماراثون، مشدداً على المسئولين برفع درجة الاستعداد وتكثيف الجهود لتمهيد ورفع كفاءة الطرق مع تنفيذ أعمال التشجير والتجميل والنظافة العامة في مسار الماراثون، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف للتدخل السريع في حالات الطوارئ مع اتخاذ كافة الوسائل الأمنية المطلوبة، فضلاً عن مراعاة إبراز الهوية البصرية التي تمتاز بها محافظة أسوان وذلك بمختلف اللوحات الإعلانية والمطبوعات المستخدمة للدعاية والترويج لهذا الماراثون الرياضي الكبير.