«Wheelsteam» فريق لقيادة الدراجات في وسط البلد: «عاوزين الكل يتبسط»

«الكل للجميع والجميع للكل».. شعار اختاره فريق «wheelsteam» منذ تأسيسه قبل عامين ونصف، هدفه نشر ثقافة ركوب الدراجات، والسير به وسط الشوارع، باعتباره أحد مصادر البهجة والسعادة.

«ألفريد» و«نوران» مؤسسا الفريق، اللذان عبرا عن سعادتهما بمشاركة جميع الفئات العمرية في الماراثون الذي يتم تنظيمه صباح كل جمعة، في شوارع وسط البلد، إذ بدأت فكرة الفريق منذ عامين ونصف العام، وفقا لما صرّح به فريد، لافتا إلى أن أعضاء الفريق أصدقاء، وفكروا في تشكيل الفريق لنشر السعادة بين الناس.

وقالت «نوران» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد يونس، في برنامجه «أتوبيس السعادة»، عبر قناة dmc، إنه من بداية الأطفال حتى كبار السن، اللذين تجاوزوا الستين من عمرهم، يشاركون في الماراثون: «ركوب الدراجات بيخرج الطاقة السلبية، وكلنا بنصحى من بدري وبنيجي من مناطق مختلفة».

طاقة إيجابية

وأشارت إلى أن ركوب الدراجات، يمنح الفريق طاقة إيجابية ويزيد الحافز الإيجابي: «الأدرينالين بيعلى كأننا راكبين طيارة».

«رفع نسبة الادرينالين وزيادة الطاقة الإيجابية».. هكذا عبر «ألفريد» عن مزايا ركوب الدراجات، والسير بها لمسافات طويلة، متمنيا نشر هذه الثقافة بين ملايين المصريين «نفسي ثقافة ركوب العجل تكون منتشرة بينا كلنا وتكرر بشكل أسبوعي».

هدف الفريق

وأكد أن هدف الفريق، نشر السعادة بين الناس، وأن يركب المواطنون الدراجات: «زي أي رياضة في الدنيا عاوزين ننشر الثقافة والناس تبقى مبسوطة وتطلع الطاقة السلبية اللي ممكن تشوفها في الحياة اليومية، نفسنا نبقى ملايين بس إحنا مئات لحد دلوقتي، وبنتعامل كعائلة، عشان إحنا جايين نتبسط».