نهضة تعليمية كبيرة بقرى ومدن شمال سيناء.. افتتاح مدارس ومعاهد دينية

تجري مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمديريات الأخرى وهيئة الأبنية التعليمية والجهاز التنفيذي للمحافظة، أكبر عملية افتتاحات لمدارس جديدة وحضانات بشمال سيناء، وذلك ضمن المشروعات التعليمية التنموية التي تقوم بها المحافظة بمناسبة انتصارات أكتوبر بسيناء.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن المديرية تشارك الجميع في وصول العملية التعليمية جميع القرى والمدن بالمحافظة، موضحا أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين، افتتاح عدة مدارس جنوب رفح والشيخ زويد، وتم أيضا افتتاح حضانة ومعهد ديني، غرب العريش بقرية الروضة.

وأضاف «رضوان» أن التعليمات الحكومية هي أن يكون هناك مدارس في جميع المناطق وحضانات، حتى لا تكون هناك مشقة على أولياء الأمور في تعليم أبنائهم.

افتتاح 10 فصول تعليمية جنوب رفح

تم افتتاح مدرسة شيبانة جنوب رفح لكي تبدأ الدراسة بها هذا العام، وبالفعل تم التعاون بين جهود الأهالي ومجلس مدينة رفح ومديرية التربية والتعليم لعمل مدرسة مؤقتة قوامها 10 فصول لاستيعاب القرى والتجمعات السكنية لأهالي جنوب رفح.

وأوضح اللواء جمال عبد الناصر رئيس مجلس مدينة رفح في تصريح له، أنه تم إيصال جميع الخدمات من مياه وكهرباء لقرية شيبانة لتكون أول مدرسة تتم الدراسة بها بعد توقف لعدة سنوات بسبب الحرب على الإرهاب، مقدما التحية لأهالي المكان الذين تبرعوا وساعدوا، مشيرا إلى أن العام المقبل سوف تقوم هيئة الأبنية التعليمية بناء 4 مدارس في القرية.

افتتاح معهد ديني وحضانة أطفال بقرية الروضة

وقال الدكتور خالد زايد أحد وجهاء جنوب الشيخ زويد، إنه تم افتتاح مدرسة العوايضة للتعليم الأساسي المشترك وقوامها 9 فصول دراسية، وذلك بعد وصول الأثاث والمستلزمات الدراسية المهمة، وبدأت بالفعل الدراسة في المدرسة وقد وصل عدد التلاميذ 260 تلميذا قابلا للزيادة بعد عودة الأهالي.

فيما قام اليوم اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ بشمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ بافتتاح حضانة قرية الروضة شرق بئر العبد، وغرب العريش،بتكلفة بلغت 100 ألف جنيه، لخدمة 50 طفلا من أطفال القرية ، فيما تم أيضا افتتاح مجمع معاهد شهداء قرية الروضة.

وأكد اللواء هشام الخولي أثناء الافتتاح أن مساحة المجمع 4000 م مربع، ومساحة المبنى 540 م مربع، وتم بتكلفة 5.4 مليون جنيه، ويضم 9 فصول ومسجد ومعمل للعلوم وحجرة تربية فنية ومعمل للحاسب الألي.

يأتي هذا خلال أحتفالات المحافظة بعيد انتصارات أكتوبر 49 والذى تزامن مع الأحتفال بالمولد النبوي الشريف، وافتتاح المشروعات التنوية في المحافظة.