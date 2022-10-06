«شوشة»: 240 مليون جنيه تكلفة مشروعات التعليم في شمال سيناء

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تشهد محاور تنمية مختلفة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء تنمية صناعية وتنمية تعدينية وتنمية زراعية، ولكن المحور الذي يلقى اهتماما كبيرًا هو التنمية المجتمعية.

240 مليون جنيه استثمارات في مجال التعليم بشمال سيناء

وأضاف «شوشة» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «التربية والتعليم والصحة من الأمور التي اعتبرها أشياءً أساسية للمواطنين، ولدينا العديد من الافتتاحات كان القاسم الأعظم فيها هي المدارس، وكان لدينا مشكلة رئيسة فيها بسبب ما حدث من العناصر التكفيرية من تدمير للعديد من المدارس».

وتابع محافظ شمال سيناء: «بفضل القوات المسلحة والشرطة، بدأ أهالينا في الشيخ زويد الذين تركوا بيوتهم في العودة إليها، وكان لزامًا علينا أن نجهز الأماكن الدراسية لصالح أبنائنا وكان ذلك تحديا كبيرًا».

وأكد، أن الاستثمارات التي جرى ضخها في مجال التعليم حتى الآن، تصل إلى 240 مليون جنيه: «أسسنا منشآت جديدة سواء مدارس كاملة أو أجنحة كاملة في مدارس وترميم المدارس بواقع 14 مدرسة في مدينة الشيخ زويد، وجرى رفع كفاءة 4 مدارس و10 مدارس أخرى في طريقها إلى الانتهاء».

بداية مبشرة للعام الدراسي

وواصل: «مع بداية العام الدراسي يوم الأحد الماضي، كان كل أبنائنا في مدن سيناء والقرى والتجمعات لهم مكان في هذه المدارس، وهناك رغبة كبيرة من الأهالي في تعليم الأبناء، وهذا أمر مشجع للغاية».