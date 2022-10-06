مصرع طبيب صدمته سيارة بالتجمع الخامس

لقى طبيب مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة بشارع التسعين بالتجمع الخامس، وانتقل رجال الشرطة الى مكان الحادث وتم نقل المتوفي الى مشرحة المستشفى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ الى رجال الشرطة

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة يفيد اصطدام سيارة بأحد الأشخاص بشارع التسعين بالتجمع الخامس، وعقب ورود البلاغ أنتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية طبيب كما تبين أن سيارة مسرعة صدمة الضحية مما تسبب في حدوث كسور في جسده ومصرعه في الحال، كما أن الدماء كانت تغطى المكان.

القبض على المتسبب الحادث

كما قام رجال الشرطة بالقبض على المتسبب في الحادث، وتم اقتياده الى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما ناظرت جهات التحقيق جثمان الطبيب المتوفي وصرحت بالدفن وأمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

العقوبة طبقًا لقانون العقوبات

وقال أحمد عزت المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 238 من قانون العقوبات حددت عقوبة ارتكاب حادث تسبب في موت شخص، وجاء في نص المادة «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين».