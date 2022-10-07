مبادرة «ابني أديبا» تواصل ترسيخ الهوية المصرية للنشء بتنظيم زيارة لقناة السويس

في إطار التطبيق التفاعلي لمبادرة «ابني أديبا»، نظم فريق المبادرة من شباب الأحزاب والسياسيين زيارة إلى قناة السويس الجديدة تعزيزًا لروح الانتماء للنشء وذلك بالتزامن مع ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وتمت الزيارة بالتعاون بين هيئة قناة السويس والتنسيقية وذلك لكون القناة بضفتيها مسرحًا لعمليات حرب أكتوبر والعبور، وهو ما تناوله برنامج المبادرة من خلال «قصة قنال لا تعرف المحال» للكاتبة سماح أبو بكر التي سبق وقامت بحكيها للأطفال لتعزيز خيالهم وتعريفهم بتاريخ القناة المشرف، ضاربة المثل بتعويم السفينة الجانحة والذي تم في 6 أيام فقط.

وحضر الرحلة عدد كبير من أطفال المبادرة وذويهم، الذين أكدوا بعدها على أن الرحلة قد نقلت لهم روح الجيش المصري المقاتلة والتي استطاعت عبور القناة.

منح درع التنسيقية للواء خالد العزازي

وفي نهاية اليوم، تسلمت النائبة نشوى الشريف درع القناة ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدها تم منح درع التنسيقية للواء خالد العزازي، ممثلا لهيئة قناة السويس في الزيارة اعترافا لدور القناة العظيم.

وحضر الزيارة عن التنسيقية وفد مكون من «النائبة نشوى الشريف - سامي الزيات - تقى شاهين - شيماء الأشقر - حنان وجدي - محفوظ حامد - محمد الحلو - رحاب عبد الله».

عرض فيلم عن قصة كفاح المصريين لحفر القناة

وقبل يوم واحد من الرحلة، قام فريق المبادرة بعرض فيلم عن قصة كفاح المصريين لحفر القناة من أول الفراعنة وأسرة محمد علي مرورا بالتأميم وبالحروب المتتالية التي خاضتها مصر من أجل القناة وحفر القناة الجديدة لتكون شريان جديد لمصر .

وتفاعل الأطفال مع الفيلم وتكون لديهم خلفية قوية عن القناة مما رفع الوعي لديهم ووسع مداركهم وخيالهم وجعلهم مدركون لكم التضحية من أجل القناة وسيناء ومعرفة دور الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم ومجهودهم من أجل حفر القناة والحفاظ عليها.