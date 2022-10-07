علي الحجار يحيي احتفالات المنيا بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر «صور»

أحيا الحفل الفنان الكبير علي الحجار، احتفالات المنيا بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر، حيث قدم عددا من الأغاني الوطنية وباقة مميزة من أشهر أغنياته.

محافظ المنيا يشهد احتفالية دار الأوبرا بانتصارات أكتوبر

وشهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحفل الذي أقامته المحافظة للاحتفال بمرور 49 عاماً على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بالمسرح الروماني بكورنيش النيل، في إطار إطلاق دار الأوبرا المصرية مهرجان المنيا للموسيقى والغناء، ضمن جولات وزارة الثقافة بالمحافظات ويهدف الى نشر الفنون الجادة بمختلف أنحاء مصر.

حضر الحفل، اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والعميد محمد اسماعيل، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثل مدير أمن المنيا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة، وعدد كبير من أبناء المحافظة.

تهنئة أهالي المنيا بانتصارات أكتوبر المجيدة

قدم المحافظ خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأهالي محافظة المنيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وأكد أن القوات المسلحة المصرية تقدم على مر العصور أبطالا ونماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الآخر، بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ومعهم أبناء الشرطة.

وأكد المحافظ أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، ولم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، وتبعث في نفوس المصريين جميعًا روحًا جديدةً تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات.