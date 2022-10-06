روسيا تستدعي السفير الفرنسي بعد إرسال بلاده أسلحة لأوكرانيا

أعلنت روسيا الاتحادية قبل قليل، استدعاء السفير الفرنسي بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة في ظل دعم دول الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا الاتحادية وفرنسا لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وفقا لخبر عاجل نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

طرد سفراء متبادل

وتخوض روسيا حربا ضد بعض السفراء الأجانب على أرضها، إذ جرى طرد القنصل الياباني من موسكو وبعده طرد قنصل ليتوانيا، وردت الدولتان بنفس الأمر تجاه سفيري روسيا فيها.

وكانت نقطة بداية الحرب الروسية الأوكرانية مساء 24 فبراير الماضي، وذلك بعد إعلان إقليمين أوكرانيين الانفصال عن كييف ورغبتهما في الانضمام إلى روسيا، ما أدى إلى دفاع روسيا عنهم ووسعت الأمر لتحصل على إجمالي 4 أقاليم وأجرت بها استفتاءات شعبية لتنضم إليها رسميا وسط رفض أوكراني وغربي لهذا الأمر.

عقوبات وقطع غاز

وحرصت الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاتحاد الأوروبي على تنفيذ عقوبات اقتصادية رادعة على روسيا؛ منها منع تصدير قطاع غيار الأسلحة لروسيا وفرض عقوبات على شخصيات عسكرية روسية وسط تنفيذ موسكو قطع لخطوط إمداد الغاز الصادر منها إلى باقي دول أوروبا.