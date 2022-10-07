البنتاجون: لا يوجد أي دليل على أن روسيا قررت استخدام السلاح النووي

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها لم تر أي دليل على أن السلطات الروسية قررت استخدام السلاح النووي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع «البنتاجون»، الجنرال باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، إنه لا توجد لدى بلاده معلومات من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة نحو تعديل تموضع قوات الردع الاستراتيجية.

المتحدث باسم «البننتاجون»: التهديد بالأسلحة النووية أمر متهور

وأشار رايدر، إلى أن التهديد بالأسلحة النووية أمر متهور وغير مسؤول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال العضو الجمهوري، بمجلس «النواب» الأمريكي، كريس ستيوارتإن، إن كونجرس بلاده، لا يمكنه الاستمرار في تمويل «كييف» إلى أجل غير مسمى دون فهم استراتيجية جو بايدن، لإنهاء الحرب.

«فوكس نيوز»: بايدن ليس لديه استراتيجية لمنع المواجهة مع «موسكو»

وأضاف ستيوارتإن في مقال بموقع «فوكس نيوز» الإخباري الأمريكي، أن بايدن ليس لديه استراتيجية لكيفية منع المواجهة مع «موسكو».

بدورها، قالت «وكالة الطاقة الذرية»، إن مباحثات مديرها رافائيل جروسي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الوضع الحالي لمحطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، كانت إيجابية، وأشار مسؤول الوكالة، إلى إحراز تقدما في موضوع إنشاء منطقة آمنية منزوعة السلاح في محيط المحطة.

وأوضح جروسي، أنه يعتزم زيارة «كييف» مرة أخرى لمواصلة الحوار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي فرنسا، قال رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، إن «باريس» لا تريد حربا عالمية جديدة وتسعى لوقف الحرب «الروسية الأوكرانية»، مضيفا إن بلاده تعمل مع دول «الاتحاد الأوروبي» لإرسال دفعة إضافية من مدافع «سيزار» ذاتية الحركة إلى «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.