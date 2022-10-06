زيلينسكي: 1.6 مليون أوكراني غادروا البلاد قسرا بسبب الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في خطابه أمام المشاركين في جلسة للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، اليوم الخميس، إن روسيا وراء ترحيل أكثر من 1.6 مليون أوكراني قسراً، ونثرتهم في جميع أنحاء أراضيها واستولت على العديد من وثائقهم.

وأضاف «زيلينسكي» أن هؤلاء السكان منتشرون في جميع أنحاء الأراضي الروسية، موضحا أنهم تعرضوا للتشرد في المناطق الروسية النائية.

ولفت «زيلينسكي»، أن الأمر لم يقتصر فقط على تشريد هؤلاء السكان، بل تم أيضا سحب وثائقهم، فضلا عن مرور الكثير منهم عبر معسكرات الترشيح الروسية الرهيبة، حيث تعرضوا للإيذاء والترهيب، وبيّن «زيلينسكي» أن هؤلاء يمثلون الشعب الأوكراني، ولكن الآن أصبحوا يمثلون مورد هام لموسكو.

«زيلينسكي»: روسيا تريد تحويل أوكرانيا إلى مستعمرة

وفي السياق ذاته، شن «زيلينسكي» هجوما لاذعا على السياسة الروسية، إذ أنها أرسلت قواتها إلى أوكرانيا لتحويلها إلى مستعمرة جديدة لها، لافتا إلى أن الاستعمار كان يحدث في الوقت السابق.

وقال «زيلينسكي» إن ملايين الأوكرانيين وقفوا للدفاع عن الحرية وبلدهم، ولن يسمحوا بالتأكيد لروسيا بإعادة ذلك الوقت غير العادل القديم، مضيفا أنه ليس لديه شك في انتصار أوكرانيا في هذه الحرب وسنكون قادرين على حماية استقلال أوكرانيا، مشيرا إلى أن الانتصارات اليومية على الجبهة وعشرات المدن والقرى المحررة في أوكرانيا تثبت صدق ما يقول.

«زيلينسكي»: سنبذل قصار جهدنا لتحرير أرضنا

واختتم «زيلينسكي» حديثه قائلا: «نحن نبذل قصارى جهدنا لتحرير أرضنا في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ جميع شعبنا من هذا الغزو بأسرع ما يمكن، ووضع حد للقائمة الطويلة من الضحايا الأوكرانيين التي تخلقها روسيا».

يذكر أنه في 24 فبراير، بدأت روسيا مرحلة جديدة من الحرب التي شنتها في عام 2014 ضد أوكرانيا عن طريق بدء العملية العسكرية الخاصة بها.