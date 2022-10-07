القابضة للمياه: لجنة لمراجعة مشروعات الصرف الصحي المنفذة بقرى الدقهلية

أجرت جهة التحقق المستقلة IVA زيارة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على مدار 5 أيام لمراجعة مشروعات الصرف التي تم تنفيذها بقرى مركز أجا، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية الممول من البنك الدولي.

محطتي معالجة صرف صحي شبراويش

وقال المهندس خالد نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في تصريحات صحفية إن جهة التحقق بدأت الزيارة لمحطتي معالجة صرف صحي شبراويش بطاقة تصميمية 7500 متر مكعب / يوم، وتكلفة 150 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحي نوسا الغيط بطاقة تصميمية 10.000 متر مكعب / يوم بتكلفة قدرها 119 مليون جنيه.

عدم وجود أي شكاوى من التنفيذ

وأشار إلى قيام عدة فرق فنية ومجتمعية بتفقد 5 قرى بتجمع قروى شبراويش والذي يشمل قري «شبراويش، السلامية، البساتين، كفر المندرة، شيوة الغربية»، وتبلغ تكلفة المشروع 232 مليون جنيه، وقري تجمع قروى نوسا الغيط ويشمل قري «نوسا الغيط، سنبخت»، وتبلغ تكلفة المشروع 240 مليون جنيه وتم تنفيذ تلك المشروعات ضمن البرنامج القومي لصرف صحي القري الممول من البنك الدولي، والانتهاء من توصيل الخدمة لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية تم خدمتهم والتحقق منهم بواسطة IVA وفحص أكثر من 300 وصلة منزلية ولقاء الأهالي بتلك القري للتأكد من توصيل الصرف الصحي وعدم وجود أي شكاوي من التنفيذ والاستفادة من تلك الاستثمارات المنفذة والحفاظ عليها.

حجم الاستثمارات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي

وأشاد الأهالي خلال الزيارات المنزلية بحجم الاستثمارات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي في مدد زمنية قصيرة وهو ما يوصف بالإنجاز إضافة الي أشادت جهة التحقق المستقلة IVA بالجهد المبذول في تنفيذ تلك المشروعات التي تخدم المواطنين وتحافظ على البيئة من التلوث وتحقق أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج وهو تحسين نوعية المياه بترعة السلام.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى توفير خدمة متكاملة للصرف الصحي للقرى المستهدف خدمتها بالصرف الصحي بطريقة آمنة، وكذلك المحافظة على الصحة العامة، وحماية البيئة من التلوث حيث يستهدف حوالي 710 ألف نسمة بالقرى التي تعانى من درجات عالية من التلوث بمحافظة الدقهلية.