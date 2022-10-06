«جيل بيسلم جيل».. «8 الصبح» يستضيف أبطال أكتوبر وأسر الشهداء

استضاف برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC، اللواء دكتور أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، واللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل، قائد فصيلة استطلاع في حرب أكتوبر ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، وسلوى بديع أم الشهيد الرائد أحمد خالد صلاح الحجار، وسارة داود غالي أم الشهيد عريف مجند عماد أمين رشدي، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الغباري: «أتذكر دوما ما حدث من القتال الفعلي، وعندما تخرجت شاركت في حرب الاستنزاف وكان القتال سجالا بيننا وتعلمنا أشياءً كثيرة وصمدنا وتعلمنا الدروس، وكانت إمكانيات مصر المادية ضعيفة، ولم تكن هناك تجهيزات كثيرة موجودة، وكان لدينا إيمان كبير بالله، بأن ما نفعله لن يذهب سدى، وكنا نشتبك مع العدو».

شهادة من العدو

وأضاف اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل: «أحسن شهادة في حقنا أن تكون من العدو، موشي ديان قال إن عناصر الاستطلاع المصرية كانت رادارات بشرية ترصد وتعي وتحلل وتبلغ المعلومات، أما عناصر الاستطلاع الإسرائيلية فكانت رادارات صماء، أي ترصد ولا تعي ولا تحلل، وما وصلنا إليه في جهاز الاستطلاع كان نتيجة لتراكمات كثيرة تمت».

أما سلوى بديع أم الشهيد الرائد أحمد خالد صلاح الحجار، فقالت خلال حوارها بالبرنامج: «ابني كتوم بطبعه، وكان يكتفي بقوله إنه ذاهب إلى سيوة، وكان في قوات مكافحة الإرهاب، وعرفت ببطولاته مع المهربين، وعندما كان في سيوة أُبلغ بأن يذهب إلى سيناء، وأخبرني بأنه ذاهب إلى سيناء، فشعرت بالانقباض، حيث ذهب إلى هناك قبل 5 أشهر من استشهاده، كان ضابط رماية وزملاؤه سموه القناص والطلقة براجل لأنه كان بارعا للغاية، ولما كان في سيوة سموه صائد التكفيريين».

والدة شهيد القوات المسلحة

وقالت سارة داود غالي أم الشهيد عريف مجند عماد أمين رشدي: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة لأنهم لا يتركونا في أي مناسبة معنويا وماديا، القوات المسلحة هي اللي مخليانا صابرين لأنهم بيسألوا علينا دايما، وأنا أشكرهم، ابني اختار بدلة الجيش منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، وكان برفقة الشهيد أحمد منسي، وقبل آخر مشروع، الشهيد منسي قالهم إحنا رايحين ومش راجعين تاني، وكل اللي كانوا معاه قالوا له إحنا معاك».