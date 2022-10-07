إصابة معلمين دهستهما سيارة وفرت هاربة في ملوي بالمنيا

أصيب شخصان «معلم» و«معلمة» دهستهما سيارة وفرت هاربة بطريق السبعين المتفرع من مصر أسوان الزراعي في شمال مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، وتم نقلهما للمستشفى العام لتلقي العلاج، وتكثف أجهزة الأمن وإدارة المرور من جهودهما لتحديد وضبط السيارة وقائدها الهارب.

سيارة تدهس معلم ومعلمة وتفر هاربة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ملوي، يتضمن وصول كلا من «عادل علي»، 58 عاما، مُعلم، «شادية عبد المنعم»، 45 عاما، مُعلمة، يقيمان بمركز ملوي، إلى المستشفى العام، الأول مصاب بجرح بفروة الرأس وسحجات، والثانية بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى العام بملوي

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث الجنائية أن المصابين دهستهما سيارة كانت تسير بسرعة زائدة أثناء توقفهما بطريق السبعين المتفرع من مصر أسوان الزراعي السريع، والمؤدي لقريتي قلبا والأشمونين، وتم نقلهما للمستشفى العام لتلقي العلاج وحالتهما العامة مستقرة، وتقرر خروجهما بعد تماثلهما للشفاء.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتكثف أجهزة الأمن وإدارة المرور من جهودهما لتحديد وضبط السيارة وقائدها الهارب، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.