مواصفات وأسعار سيارات موديل 2021: تبدأ بـ307 آلاف جنيه

قال محمد علي أحمد، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات شهد ارتفاعًا في الأسعار بسبب حالة التضخم المالي التي شهدتها دول العالم، بالإضافة إلى اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف «علي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات في مصر اليوم شهدت ارتفاعًا بنسب تجاوزت 20% من السعر الرسمي، وذلك بسبب أزمة الرقائق وانتشار فيروس كورونا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تخفيض عمليات الإنتاج وارتفاع أسعار الشحن والنقل من الدول المصنعه للدولة المستهلكة.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن راغبي شراء السيارات الحديثة يبحثون في السوق عن موديلات السيارات 2021، بسبب انخفاض أسعارها في السوق عن أسعار الموديلات الحديثة من 30 ألفًا إلى 50 ألف جنيه.

واستعرض أسعار السيارات موديلات 2021، والتي لا يتجاوز سعرها 315 ألفًا، وهي كالتالي:

أسعار السيارات الحديثة موديل 2021

هيونداي I20 2021:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أوتوماتيك 1400CC، والسعر الرسمي المتداول في السوق للسيارة 307 آلاف جنيه.

إم جي 6 2021:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أوتوماتيك 1500 CC تربو، وسعرها في السوق 308 آلاف جنيه.

جيلي امجراند X7 2020:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أوتوماتيك / تربو1300 CC تربو، وسعرها 309 آلاف جنيه.

فيات تيبو 2021 الشكل الجديد:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أوتوماتيك / pack2 1600 CC، وسعرها 309 آلاف حنيه.

كيا جراند سيراتو 2021:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أوتوماتيك / LX 1600 CC، وسعرها 309 آلاف جنيه.

ميتسوبيشي اكسباندر 2021:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أوتوماتيك / Midline+ 1500 CC، وسعرها في السوق 310 آلاف جنيه.

سانج يونج تيفولي 2021:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أوتوماتيك / Comfort 1600 CC، وسعرها الرسمي 315 ألف جنيه.

سيات ارونا 2021:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أوتوماتيك / Reference 1600 CC، وسعرها 315 ألف جنيه.