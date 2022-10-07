أول أسبوع لتطبيق المواعيد الشتوية.. غلق 397 محلا ومقهى ومطعما مخالفا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد مخالفات مواعيد فتح وغلق المحال العامة وفق المواعيد الشتوية للمحلات منذ تطبيقها في 30 سبتمبر الماضي، وحتى أمس الخميس، وصل إلى 397 نشاطا تجاريا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه جرى غلق 153 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، و121 مقهى، و21 مطعما، و82 ورشة، بالإضافة إلى 20 سوقا عشوائية.

إجراءات ضد المخالفين لمواعيد عمل المحلات

وأضاف «قاسم» لـ «الوطن»، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات باستمرار عمل لجان المتابعة، ورصد الالتزام بمواعيد عمل المحلات الشتوية، وأي مخالفة يجري التعامل الفوري معها، مشددا على أن عدم الالتزام بمواعيد الغلق يعرض صاحب المنشأة إلى إنذار ثم الغرامة، ويصل الأمر إلى الغلق لو كان النشاط غير مرخص، لافتا إلى أن تطبيق مواعيد غلق المحلات، يحقق مكاسب عديدة منها ترشيد الإستهلاك للطاقة، وفق توجيهات الحكومة، والحد من الزحام والسماح للوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام بمهام عملها، والحد من الإشغالات والمخالفات.

استمرار حظر الشيشة

وأشار إلى استمرار حظر الشيشة داخل المقاهي والمحلات، وفق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى استمرار تسيير حملات ولجان لمتابعة التزام المحلات والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق.

مواعيد عمل المحلات

وتشمل مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية وفق المواعيد الشتوية العمل من 7 صباحا حتى 10 مساء يوميا، مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، أما مواعيد عمل المطاعم والمقاهي فتبدأ من 5 صباحا حتى 12 مساء، وتجري زيادة العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، وفق المواعيد المحددة في قرار وزارة التنمية المحلية 456 لسنة 2020.