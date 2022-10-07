السيطرة على حريق بمحل ملابس غير مرخص في فيصل.. وحجز مالكه

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل محل ملابس بعقار في شارع الهدايا بمنطقة فيصل بالجيزة، دون خسائر بشرية أو إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق.

بلاغ بنشوب حريق في محل ملابس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من وحدة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل محل بأحد العقارات بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وسيارة إسعاف خشية وقوع مصابين.

التحريات الأولية: لا خسائر في الأرواح

وبعمل التحريات الأولية من قبل رجال المباحث، تبين أن الحريق نشب داخل صالة المحل وإحدى الغرف، ما أدى لاشتعال الملابس وحدوث تلفيات.

ماس كهربائي السبب في نشوب الحريق

وكشفت التحريات الأولية عن أن السبب وراء نشوب الحريق هو حدوث ماس كهربائي بلوحة الكهرباء بالصالة، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

حجز صاحب المحل لعدم وجود تراخيص

واحتجزت الأجهزة الأمنية، صاحب المحل، لإدارته منشأة بدون تراخيص.