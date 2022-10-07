أبطال أكتوبر.. الفريق عبدالمنعم واصل تقدم صفوف جنوده يوم العبور العظيم

اللواء عبدالمنعم واصل، قائد الجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر، وُلد عام 1927م، والتحق بالكلية الحربية عام 1940م، وتخرج فيها عام 1942، وفور تخرجه التحق بسلاح المدرعات وحصل على العديد من الدورات في الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وأمريكا.

شارك في الحربين العالمية الثانية وفلسطين

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا، حول «واصل»، مشيرا إلى أنه واحدا من خبراء ضباط المدرعات في القوات المسلحة المصرية، ويعد من الضباط المصريين القلائل الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين.

وتدرج في العمل بالقوات المسلحة وشارك في حرب الخامس من يونيو عام 1967 كقائد للواء الرابع عشر مدرع، وأدار معركة من أقوى المعارك وكبد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

بعدها، تولى اللواء عبدالمنعم واصل منصب قائد الجيش الثالث الميداني في مرحلة مفصلية من عمر الوطن، وواصل دوره في إعادة بناء القوات المسلحة لخوض معركة النصر حيث كان القائد الذي تقدم صفوف جنوده في يوم العبور العظيم، يوم حرب أكتوبر عام 1973 حتى تحقق النصر المبين.

حصل على وسام الشجاعة

وبعد انتهاء المعارك تم تعيينه مساعدا لوزير الحربية في ديسمبر عام 1973، وحصل على مجموعة من الأوسمة والأنواط منها وسام نجمة الشرف العسكرية ووسام الشجاعة فقد كان رمزا مشرفا للعسكرية المصرية يُضرب به المثل والقدوة في القيادة والشجاعة والعلم.