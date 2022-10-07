حادث طريق أسيوط.. 5 وفيات و17 مصابا في 3 وقائع مختلفة

شهدت محافظة أسيوط خلال 24 ساعة الماضية، 3 حوادث سير مختلفة، كان أبرزها حادث طريق «أسيوط - القاهرة» الزراعي الذي وقع أمام مركز القوصية، وراح ضحيته 5 شباب وأصيب 11 آخرون أثناء ذهابهم إلى عملهم.

حادث طريق أسيوط الزراعي

وقع حادث طريق «أسيوط - القاهرة» الزراعي، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل محملة بالمواشي بـ«تروسيكلين» محملين بـ15 شابا عند مدخل مركز القوصية، ما نتج عنه مصرع 5 شباب وإصابة 11 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج، وصرحت النيابة العامة بدفن المتوفين.

حادث طريق «أسيوط - الغنايم»

كما شهدت المحافظة حادث طريق «أسيوط- الغنايم» الذي وقع عند قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، نتيجة تصادم سيارة تمناية بعمود إنارة، ونتج عنه إصابة السائق وسيدتين بكسور مختلفة بأنحاء الجسم، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهم الصحية.

حادث طريق «أسيوط - أبوتيج»

بينما أصيب شخصان في حادث طريق «أسيوط - أبوتيج» الزراعي، بجروح مختلفة، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي كانوا يستقلانها أثناء قدومهما من محافظة سوهاج بعمود إنارة عند قرية شطب التابعة لمركز أسيوط، وتم تحويلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع مخلفات الحادث وإصلاح عامود الإنارة بواسطة المختصين.