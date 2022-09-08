أسماء 13 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي

أصيب 13 شخصاً، قبل قليل، بإصابات متعددة تنوعت بين كسور وكدمات، واشتباه ارتجاج، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بين محافظتي بني سويف والفيوم، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، فيما توقف المارة وهرعوا لإنقاذ المصابين، وأبلغوا الشرطة والإسعاف.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الفيوم، برئاسة الدكتور هاني همام رئيس المرفق، إلى مكان الحادث وتبينّ إصابة 13 شخصاً بإصابات متنوعة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب ميكروباص

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى الفيوم العام، يفيد استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى، 13 مصاباً بإصابات متنوعة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «أسيوط - القاهرة» الصحراوي الغربي.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر حادث انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، عن إصابة 13 شخصاً بينهم طفل بإصابات متنوعة، فيما حصلت «الوطن» على أسمائهم، وهم:

1- كمال محمد كمال، 15 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

2- محمد سليمان أحمد، 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3- عبد الله وليد بدر، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

4- محمد سعيد محمود، 20 سنة، مصاب بجروح وكدمات واشتباه كسر بالذراع الأيسر.

5- جمال ممدوح حسن، 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

6- جمال رشيد أحمد، 24 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

7- رشيد عبود يوسف، 55 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

8- محمود شعبان سامي، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

9- إسلام أنور إبراهيم، 24 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

10- حمدي عبد الواحد محمود، 45 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

11- عمرو أنور ظريف، 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بمشط القدم اليمنى.

12- رجب حامد عطية، 55 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

13- عاطف ممدوح عبد الخالق، 44 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.