إصابة 3 أشخاص في حادث بين سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أُصيب 3 أشخاص بجروح متفرقة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الصحراوي الغربي في محيط الحادث، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، الذي وقع في المنطقة الواصلة بين كوبري ميدوم ومفارق جرزا، إتجاه القاهرة، على طريق أسيوط الغربي، بنطاق المركز، وتبينّ إصابة 3 أشخاص في الحادث بجروح وكسور.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بقيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف والتي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخالهم إلى قسم الاستقبال، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الأشعة اللازمة لتقديم الرعاية الطبية لهم كل شخص حسب حالته.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.