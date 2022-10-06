راغب علامة: عندي عود بيلحن لوحده.. وغيرت كلمات أغنية قلبي عشقها

قال الفنان راغب علامة إنه لحن أغنية «قلبي عشقها» في ثوانٍ، متابعا: «كان معايا الكلام لكن مختلف عن الموجود دلوقتي فكان.. قلبي عشقها والعيون وهويتها وأهلي ما يدرون وكل ما اشتاق إليها تجاوبني ارحل يا مجنون، فروحت غيرت الكلمات».

علاقة راغب علامة بالعود

وأضاف راغب علامة في أولى حلقات برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه يمتلك عودا يلحن بنفسه، متابعا: «صوت العود كأنه بيانو، وأنا بلعب بالعود كأني بلعب بالبيانو»، موضحا أن والده كان يلعب بالعود وكان يراقبه خلال صغره لاكتشاف العلاقة بين الأصابع والأوتار.

وكشف راغب علامة خلال الحلقة الكثير من أسرار بدايته الفنية خاصة التحاقه ببرنامج «أستوديو الفن»، قائلا: «لما امتحنت في أستوديو الفن دورت على حاجة مميزة، كنت عايز أغني حاجة مختلفة عن الشباب، كنت بحب الأغاني المصرية».

بص ع الحلاوة

وتابع: «كان ليا صديق بيسمع الريس متقال، واخترت أغنية بص ع الحلاوة، ولقيت لجنة التحكيم بترقص، مرت السنين وبقيت في لجنة تحكيم أحد البرامج، فتذكرت وقفتي أمام اللجنة».