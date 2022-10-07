وزير الري يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في قطاع المياه

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والوفد المرافق له، للتباحث حول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه.

برنامج دعم الميزانية المباشر لقطاع المياه

ورحب سويلم بسفير الإتحاد الأوروبي، مشيداً بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط مصر والإتحاد الأوروبي في كافة المجالات وخاصة في مجال المياه، ومنها برنامج دعم الميزانية المباشر لقطاع المياه ومشروع ستارز المقدم كمنحة من الإتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الفنية في مجالات تطوير الري والتوعية ورفع القدرات، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والذي يهدف لتطوير منظومة الري والمحطات في زمام المصرف، ومشروع النهج القطاعي المتكامل والذي يهدف لتطوير أنظمة الصرف المغطى في زمام 257 ألف فدان والصرف السطحي في زمام 20 ألف فدان.

الرؤية المستقبلية للتعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبي

وتم خلال اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية للتعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبي، وأولويات الاستثمار الأوروبية في مصر، وسُبل دعم دور مصر كمركز إقليمي للإدارة المستدامة للمياه، حيث تم مناقشة التعاون في إعداد دراسات فنية عن الري الحديث في مصر وإعادة استخدام المياه وتقييم آثار تغير المناخ على المشاريع الكبرى، بالإضافة للتوسع في مشروعات حماية الشواطئ والممولة من صندوق المناخ الأخضر، والنظر في إطلاق مرحلة جديدة من برنامج دعم الميزانية في قطاع المياه، وتوفير الخبرة الفنية لتمكين الوزارة من الاستفادة القصوى من برنامج تايكس لتمويل المشروعات.

كما تم مناقشة دعم الإتحاد الأوروبي لبرامج بناء القدرات لشباب المهندسين بالوزارة، وتوفير منح الماجستير والدكتوراة للكوادر المصرية بالدول الأوروبية، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه والمعاهد البحثية الأوروبية.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لأجهزة الاتحاد الأوروبي لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقبل، ودعوة المؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي بالعمل على توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للمشاركة في فعاليات يوم المياه المزمع عقده خلال مؤتمر المناخ القادم لما تمثله هذه المشاركة الهامة من أهمية كبرى في إثراء المناقشات والحوارات خلال فعاليات المؤتمر.