معلومات عن وحدة القسطرة المخية في «بنها الجامعي».. الأولى من نوعها بالقليوبية

أعلنت مستشفيات بنها الجامعية بدء العمل واستقبال الحالات في وحدة القسطرة المخية بمستشفيات جامعة بنها، وهي الأولى من نوعها على مستوى محافظة القليوبية، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وتحت إشراف الدكتور خالد سلام، رئيس قسم النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة بنها، حيث تم البدء بالعمل واستقبال المرضى في الوحدة بعد توقف أكثر من عامين.

الوحدة الأولى من نوعها في القليوبية

وقال الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، في تصريحات صحفية، إن وحدة القسطرة المخية الأولى من نوعها في محافظة القليوبية لخدمة أهالي وأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وتساعد في علاج حالات ضيق الشرايين المخية وتصليح العيوب الخلقية وإزالة الجلطات المخية الحديثة، تحت إشراف كوادر طبية واستشارين على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة.

وأضاف «الدخاخني»، أنه يتم العمل على تدريب الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين بقسم القسطرة المخية على أعلى مستوىـ من أجل الوصول إلى خدمة طبية متميزة ولائقة لجميع المرضى.

تشكيل إدارة وحدة القسطرة المخية

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، أن وحدة القسطرة المخية بالمستشفى، وتضم كلا من الأطباء محمد حماد العزب، مدرس طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وعمرو سمير الدسوقي، مدرس طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وأمجد أنيس، مدرس مساعد طب المخ والأعصاب، وأحمد إبراهيم، معيد، وسيف الدين، معيد.

تطوير وحدة السكتة الدماغية في مستشفيات بنها

يذكر أنه تم إحلال وتجديد وتطوير وحدة السكتة الدماغية بقسم النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة بنها ورفع كفاءتها من 6 أسرّة إلى 12 سريرا في إطار سعي مستشفيات جامعة بنها لتطوير منظومتها الصحية ورفع كفاءة خدماتها الطبية المقدمة لمختلف المرضى المترددين على عياداتها ومستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات والأقسام الطبية تحت شعار «ادعم مستشفيات جامعة بنها» و«مستشفيات جامعة بنها شريان حياة».