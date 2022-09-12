تفاصيل افتتاح عيادات الألم بمستشفى بنها الجامعي.. المواعيد والتخصصات

أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، افتتاح عيادة الألم ضمن خدمات العيادات الخارجية في مستشفيات جامعة بنها لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

مواعيد عمل عيادة الألم ببنها الجامعي

وقال مدير بنها الجامعي، في بيان، إن العيادات الجديدة يجرى افتتاحها حديثا وسوف تعمل يوم الإثنين من كل أسبوع تحت إشراف كوادر طبية على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة.

وأوضح مدير بنها الجامعي، أن عيادة الألم وظيفتها علاج الألم المزمن، مشيرا إلى أن الحالات التي تعالج في عيادة الألم: الصداع والصداع النصفي وصداع التوتر وجع الظهر وألم العنق وألم الظهر بعد جراحة العمود الفقري وألم الكتف وألم المفاصل وألم الحوض المزمن وألم البطن وضيق القناة الشوكية والاعتلال العصبي السكري والألم العضلي الليفي والوجع العصبي بعد الإصابة والذبحة الصدرية التي لا يمكن علاجها بواسطة الجراحة أو تركيب دعامة والألم المزمن بعد الجراحة.

تكريم المتبرعين لدعم بنها الجامعي

في سياق آخر، تقدم «الدخاخني» بخالص الشكر والتقدير لكل جهود المتبرعين ورجال الأعمال والمجتمع المدني على مساندتهم المستشفى والتبرع للمستشفى القديم القائم والمستشفى الجديد تحت الإنشاء.

أشار إلى أنه جرى تكريم الحاج أحمد شعلان رجل الأعمال، أحد المتبرعين لقسم الاستقبال الجديد حيث استقبله الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها وتقدم له بخالص الشكر والتقدير على تبرعه بعدد 12 سريرا لقسم الاستقبال والطوارئ وعدد 6 أسرة وأثنى على دعمه الدائم لمستشفيات جامعة بنها.