وزير الزراعة العراقي: مصر قادرة على حل أزمة التغير المناخي خلال cop27

قال محمد كريم الخفاجي، وزير الزراعة العراقي، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، في دورتها السابعة والعشرين COP 27، تأكيد لدور مصر الريادي.

وأضاف «الخفاجي»، خلال زيارته للعاصمة عمان مؤخرا، إنّ مصر لديها رؤية للمشكلات والتحديات التي يعاني منها العالم العربي والمنطقة والعالم بأكمله بشأن التغيرات المناخ والأضرار الناجمة عنه، ولاسيما فيما يخص القطاع الزراعي.

مصر دار النقاشات لكل أزمات العرب

وتابع «الخفاجي» أن مصر هي بيت العرب الذي تدور فيه المناقشات والآراء بشأن الأزمات والتحديات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتغيرات المناخية والتي أصبحت بلا حدود، منوها أن العراق تعمل على تحضيرات كبيرة وورقة عمل بشأن التحديات المناخية وسيتم مناقشاتها مع الأشقاء في مصر.

وأوضح أن قيادات العراق ستحضر المؤتمر وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ووزراء الزراعة والبيئة والري، مؤكداَ أن هذا المؤتمر عرس عربي بقيادة مصر ونعمل على نجاحه لأنه سيكون النافذة التي سيعبر من خلالها العالم العربي والعالم عن التحديات التي يواجهونها.

وأشار إلى أنه منذ أن أصبحت مصر هي المنظم للمؤتمر الدولي، أصبحت كافة الجهات فيها تعمل بكل طاقتها من أجل حشد العالم لحضور هذا المؤتمر لإيمان الرئيس السيسي، بخطورة أزمة المناخ، والتي أصبحت الآن تحدي لكل دول وشعوب العالم.

اجتماع وزراء الزراعة العرب

وذكر «الخفاجي» أنه سيكون هناك اجتماعا لوزراء الزراعة العرب، لبحث وضع الأمن الغذائي العربي وأزمة التغيرات المناخية والتعاون الزراعي، فضلا عن العمل على تسهيل التبادل التجاري والإجراءات الجمركية بين البلدان العربية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأكد أن العراق ومصر قادران على تحقيق الأمن الغذائي وتجنب الأزمات الراهنة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مفسراً أن ذلك يرجع إلى البنية التحتية والأراضي الخصبة التي تمتلكها الدولتان.

ونوه «الخفاجي» إلى أن العلاقات المصرية العراقية تشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات، لاسيما القطاع الزراعي والتجاري في ظل حالة التكامل بين القاهرة وبغداد على أساس أنهما دول منتجة وبهما بنية تحتية زراعية متكاملة وتنوع في الإنتاج.

قطاعا الزراعة المصري والعراقي يشهدان تطورا كبيرا

ولفت وزير الزراعة العراقي إلى أن قطاع الزراعة يشهد ازدهار كبير بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا وتعاونا مصريا عراقيا في قطاع الزراعة بشكل مميز وكبير، ولدينا تبادل تجاري ممتاز.

وأكد «الخفاجي» أن العراق يعول على مصر في استيراد أغلب المواد الأولية التي يحتاجها في الزراعة والتي من بينها أجهزة الري والرش الثابت الأدوية البيطرية والمبيدات والمواد الزراعية خاصة.

وشدد وزير الزراعة العراقي على أن مصر تلعب دورا حيويا في تزويد وتطوير القطاع الزراعي العراقي، لافتا إلى أن مجال التبادل التجاري يشهد إزهار كبير، لاسيما في المنتجات الزراعية المصرية كالحمضيات ومحاصيل الخضر والفاكهة.

وأكد «الخفاجي» أنه لا بد من استمرار وتكثيف العلاقات المصرية العراقية في قطاع الزراعة، وذلك لامتلاك مصر للخبرة في الزراعة وكذلك باعتبار القاهرة رائدة في قيادة هذا النشاط لتحقيق الأمن الغذائي والتكامل الزراعي بين البلدين والعالم العربي أيضا.

التحرك العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمي

وناشد وزير الزراعة العراقي، بضرورة التحرك العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، التي قد تحدث نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في العالم إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددا على أن العالم العربي يمتلك مقومات النجاح لمواجهة تداعيات الأزمة، ولكن ذلك يتطلب مزيد من التعاون والتنسيق وخصوصا مع مصر.

كما أوضح أن بغداد تستورد المواد الغذائية بمليارات الدولارات من دول جارة وصديقة، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود تعاون عربي لسد هذه الفجوة الغذائية في ظل امتلاك العراق القدرة على أن ينتج مواده، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب مثل مصر والأردن ولبنان وسوريا وغيرهم.

ويأمل وزير الزراعة العراقي أن تنجح اللقاءات والمؤتمرات العربية التي تعقد خلال هذه الفترة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، نظرا لأن ذلك من أهم مرتكزات الأمن القومي العربي.