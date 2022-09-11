زلازل تضرب دول العالم بينها العراق.. واشتباكات في «مخيم عين الحلوة»

شهد عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، تنوعت ما بين طبيعية، منها الزلازل التي ضربت إندونيسيا و«بابوا غينيا الجديدة» والعراق، والبعض الآخر، أمنيا بينها إصابة شخصين اثنين، خلال الاشتباكات في مخيم «عين الحلوة» بلبنان.

3 زلازل تضرب إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والعراق

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، على مسافة 175 كيلو متر غرب وجنوب غربب باريامان بإندونيسيا، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الزلزال، وقع على عمق 20 كيلو متر، عند التقاء خط عرض 1.1241 درجة جنوبا وخط طول 98.6239 درجة شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي بابوا غينيا الجديدة، الواقعة جنوب غربي المحيط الهادئ، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، على مسافة 65 كيلو متر «غرب -شمال غرب» «لاي»، فيما أشار «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إلى رصد مركز الزلزال، على عمق 79 كيلو متر.

وأضافت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع شرق البلاد، مشيرة إلى مخاوف من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

عربيا، ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في قضاء حلبجة بمحافظة السليمانية، الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأشارت وزارة النقل العراقية في بيان، إلى أن الزلزال وقع على بعد 16 كيل مترا شمال غربي «حلبجة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت«النقل العراقية»، أن مراصدها الزلزالية في «الهيئة العامة للأنواء الجوية»، سجلت الهزة الأرضية في تمام الساعة 09:33:05 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي «08:33:05 بتوقيت القاهرة»

حادث مروري في الجزائر يسفر عن مصرع 11 شخصا

وفي الجزائر، لقي 11 شخصا مصرعهم بينهم رضع وأطفال، تراوح أعمارهم مابين 3 سنوات و80 عاما، وأصيب 13 آخرين، في حادث سير مروع بـ «ولاية الجلفة»، وقالت مديرية «الحماية المدنية»، إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين بلديتي «أم العضام» و«سلمانة» بالولاية، وفقا لما ذكرته قناة «النهار» الجزائرية.

وأشارت «الحماية المدنية»، إلى ان انحراف وانقلاب سيارة خاصة تسبب بالحادث، مضيفة أن بعض حالات المصابين حرجة.

بدورها، أعلنت «المديرية العامة للأمن الوطني» الجزائري، يوم الخميس المقبل، مصرع 12 شخصا وإصابة 402 آخرون في 359 حادث مرورخلال الفترة بين 30 اغسطس إلى 5 سبتمبر الجاري.

ارتفاع عدد حوادث المرور خلال الفترة بين«30 أغسطس- 5 سبتمبر» إلى 19 حادثا

وأشارت «مديرية الأمن الوطني»، في بيان، إلى ارتفاع عدد الحوادث بـ 19 حادثا وعدد الوفيات بـ 4 حالات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضافت «مديرية الأمن الوطني»، أن عدد الإصابات سجلت تراجعا بـ 24 شخصا، مقارنة بنفس الفترة من 2021، موضحة أن أسباب الحوادث تعود بالدرجة الأولى للعنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام قانون المرور.

قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة: اشتباكات «عين الحلوة» لا علاقة للفصائل بها

وفي لبنان، أصيب شخصين اثنيين، خلال الاشتباكات في مخيم «عين الحلوة» بين عائلتي البحتي، وقبلاوي، وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة العقيد عبد الأسدي إن الاشتباكات، شهدتت استخدام أسلحة رشاشة وقنابل، مؤكدا أن المشكلة عائلية ولا علاقة للفصائل به، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سوريا، وصلت 23 أسرة بحماية الجيش السوري، إلى مناطق سيطرة الحكومة عبر «ممر التايهة» بريف حلب قادمين من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

تقسيم القافلة إلى مجموعات تضم كل منها 50 شخصا

ويخطط آلاف اللاجئين السوريين في تركيا لتنظيم قافلة حاشدة يسيرون بها إلى «الاتحاد الأوروبي»، ودعا المنظمون عبر «تليجرام»، الراغبين بالانضمام للقافلة لتحضير أكياس النوم والخيام وسترات النجاة وعبوات المياه والأطعمة المعلبة ومستلزمات الإسعافات الأولية، وفقا لما ذكرتهوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»

وأشار المنظمون، إلى أن سيتم تقسيم القافلة إلى مجموعات تضم كل مجموعة 50 شخصا يقودها مشرف.

وفي الساحة الفنية، أعلن «مسرح فولوجدا» الروسي، وفاة الممثل فلاديمير تانيجين، مضيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي الروسي «فكونتاكتي»، إن الممثل اللامع، فنان روسيا الفاضل فلاديمير أندريفيتش تانيجين، توفي، وفغقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

واشتهر الممثل بأدواره في مسلسل «كابرسالي»، والمسلسل «حادث في المطار» والعديد من العروض المسرحية.