خبير يكشف ارتفاع أسعار النفط بعد قرار «أوبك بلس»

يترقب العالم أسعار النفط بعد قرار «أوبك بلس»، تخفيض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل، وسط توقعات بزيادة سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل في الربع الأخير من 2022، مقابل 93 دولارا حاليا وسيزيد السعر مع بداية العام المقبل خلال الربع الأول، وفقا لما أعلنه بنك جولدمان ساكس.

أسعار النفط بعد قرار أوبك بلس

وقال خبير الطاقة، خالد عبدالرحمن، إن أسعار النفط بعد قرار أوبك بلس، ستزيد من ارتفاع باقي المنتجات الأخرى، مشيرا إلى أن أسواق النفط عالميا ستشهد مزيدا من الارتفاع، ليس فقط بسبب قرار أوبك بلس، وإنما هناك أسبابًا أخرى بينها الحظر الأوروبي على واردات الخام الروسي، واحتمالية سحب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتياطيات النفط الاستراتيجية وتحول الطلب من الغاز إلى النفط في الدول الأوربية بهدف التدفئة شتاءً.

رفع أسعار النفط بعد قرار أوبك بلس

وأشار عبدالرحمن إلى أن الدول المنتجة للطاقة وأبرزها السعودية وروسيا اتخذت القرار بهدف استقرار الأسعار التي تراجعت في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن القرار من الممكن ان يؤثر على القطاعات الصناعية وأصحاب السيارات.

أمريكا في مقدمة الدول العشر الأكبر انتاجا للبترول

ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن بلومبيرج، فإن الولايات المتحدة الامريكية تأتي في مقدمة الدول العشر الأكبر إنتاجا للنفط، وتحتل المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية، تليها روسيا، ثم كندا، وتأتي العراق في المرتبة الخامسة عالميا، ثم الصين، ودولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة، وإيران في المرتبة الثامنة، والبرازيل في المرتبة التاسعة وأخيرا احتلت الكويت المرتبة العاشرة عالميا في إنتاج البترول.