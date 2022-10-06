ارتفاع أسعار النفط بعد تخفيض الضخ اليومي.. كيف علقت روسيا وأمريكا؟

سجلت أسعار النفط أمس الأربعاء في ختام تعاملاتها ارتفاعا ملحوظا، بعد أن قررت منظمة الدولة المنتجة للنفط «أوبك بلس»، برئاسة المملكة العربية السعودية، تخفيض الضخ اليومي للنفط بمعدل مليوني برميل يوميا.

ويعد التخفيض الذي سيجرى تطبيقه الشهر المقبل، الأول «منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي».

تعليق الولايات المتحدة الأمريكية

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يشعر بخيبة أمل من قرار «أوبك»، مؤكدا أنه لم يكن ضروريا.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان أصدره البيت الأبيض، أن هذا التخفيض سيؤدي إلى زيادة معاناة الدول المتضررة بالفعل.

وقد سحبت الولايات المتحدة الأمريكية رصيدا كبيرا من احتياطات النفط لها في مارس الماضي، بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

تعليق روسيا

ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن الخفض المؤقت للإنتاج قد يسبب ضررا لأي دولة ترفض الالتزام بالحد الأقصى للغاز الروسي، في الوقت الذي يعتمد جزء كبير من اقتصاد موسكو فيه على تصدير الغاز، من أجل استمرار الإنفاق على جيشها المحارب في أوكرانيا.

تصرف الاتحاد الأوروبي

وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، من أجل معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدخوله حرب أوكرانيا، والعمل على تقليل عائدات الكرملين الروسي؛ إذ جرى التوقيع من قبل 27 دولة، وبهذا سيجرى تطبيق حزمة ثامنة من العقوبات الاقتصادية على دولة روسيا الاتحادية، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي.