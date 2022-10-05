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الرئيس الأمريكي بعد قرار خفض إنتاج النفط: «حاسس بخيبة أمل»

كتب:

عمرو حسني
08:28 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
بايدن

بايدن

أصدر البيت الأبيض، بيانا، يعلق فيه على قرار خفض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك + الإنتاج النفطي، المعلن صباح اليوم الأربعاء، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك + بحسب خبر عاجل نقلته قناة سكاي نيوز عربية قبل قليل.

زيادة معاناة الدول المتضررة

وأوضح البيان، أن خفض الإنتاج يضر الدول التي تعاني من الأساس بسبب ارتفاع الأسعار في ظل التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

قرار منتظر من بايدن

ويأتي القرار قبل 5 أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي في الحزب الجمهوري المنتمي له الرئيس الأمريكي الحاليّ بايدن الذي أعلن في البيان نيته لتخفيض احتياطي النفط الأمريكي الاستراتيجي مع طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل في ظل محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.

 

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بقلم عمرو حسني