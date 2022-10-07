أبرز المنشدين حبا في رسول الله.. أصواتهم علامة في يوم الاحتفال بمولد النبي

تحل بعد غد السبت ذكرى المولد النبوي الشريف، ويحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله علية وسلم، الذي حياه ربه بالتكريم ومدحه في القرآن الكريم بالثناء العظيم والمدح العميم.

ويستعرض التقرير التالي أبرز المنشدين حبا في الرسول صلى الله علية وسلم، والتي كانت أصواتهم علامة في يوم الاحتفال بالمولد النبوي.

الشيخ سيد النقشبندي

ويعد الشيخ سيد محمد النقشبندي صاحب حنجرة ذهبية في الابتهالات والمدائح النبوية‎، ويتمتع بشعبية كبيرة جعلته أوسع الأصوات انتشاراً في تاريخ الإذاعة.

وهناك العديد من التسجيلات للشيخ سيد النقشبندي من أبرزها ابتهال ولد النور يتيما عاطر المهد كريما بمناسبة شهر المولد النبوي المبارك، وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الشيخ طه الفشني

الشيخ طه حسن الفشني أحد أعلام قراء القرآن الكريم والإنشاد الديني، ولد عام 1900 بمركز الفشن في محافظة بني سويف، وكان يتميز بطول النفس، لدرجة أنه كان يستطيع أن ينشد قصيدة لمدة أربع ساعات متتالية.

ومن أشهر ابتهالاته: يا رسول الله يا خير البرايا، يا رسول الله، إلهي أنت مولاي، مولاي الهادي، ميلاد طه كامل، الله زاد محمد تعظيما، إمام المرسلين، يا أرض الحجاز، مولاي كتبت رحمة الناس عليك.

الشيخ نصر الدين طوبار

ومن أبرز المنشدين حبا في الرسول صلى الله علية الشيخ نصر الدين طوبار، ولديه العديد من التسجيلات بإذاعة القرآن الكريم حيث كان يهتم بالإنشاد الديني والمدائح النبوية أكثر من الابتهالات والتلاوة.

ومن أشهر ابتهالاته «جل المنادي، وحين يهدى الصبح اشراق سناة، ويا ديار الحبيب، وطه البشير، ولولا الحبيب، وكل القلوب إلى الحبيب تميل، ويحق طاعتك، وعدت إلى رحابك».

محمد الكحلاوي

يعد محمد عبد اللطيف الكحلاوي ممثل ومطرب ومنشد ديني، ولد في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1912 وهو صاحب الملحمة النبوية أو «مداح الرسول» كما كان يحب أن يُنادى، وسلك طريق العبادة والزهد وسخّر الفن ليكون طريق دعوة وحض على الفضيلة.

ومن أبرز المدائح التي قالها الكحلاوي حبا في الرسول صلى الله عليه وسلم «لأجل النبي» و«يا قلبى صلِ على النبي» و«خليك مع الله» و«نور النبي».