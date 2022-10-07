ضبط المتهمين بالنصب على مواطن في القاهرة.. «شراء عملات أجنبية»

كشفت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، ملابسات واقعة النصب على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبالغ مالية بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، وبصحبته شخصين، اتهمهما بقيامهما بالاشتراك مع آخرين بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل شراء مبالغ مالية عملات أجنبية.

الاستيلاء على مبالغ مالية

وبمواجهة المتهمين، أفادا بقيامهما بالتوسط في عملية بيع مبالغ مالية «عملات أجنبية» بين الشاكي و3 أشخاص آخرين، إلا أن المذكورين قاموا بالاستيلاء على المبلغ المالي وفروا هاربين.

ضبط المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص)، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.