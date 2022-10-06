بطريرك السريان الكاثوليك يصل القاهرة استعدادا لتجليس المطران الجديد

ذكرت صفحة بطريركية السريان الكاثوليك، أن البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وصل اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، للقيام بزيارة رعوية إلى إيبارشية القاهرة، كما يترأس رتبة تولية وتجليس المطران مار إفرام إيلي وردة، مطرانًا على إيبارشية القاهرة، والنيابة البطريركية بالسودان للسريان الكاثوليك.

ويرافقه من لبنان: مار برنابا يوسف حبش، مطران إيبارشية سيّدة النجاة في الولايات المتّحدة الأميركية، ومار إفرام يوسف عبّا، رئيس أساقفة بغداد، والمدبّر البطريركي لإيبارشيّة الموصل وتوابعها، وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح، رئيس أساقفة دمشق، ومار متياس شارل مراد، النائب العام لإيبارشية بيروت البطريركية، ومار أثناسيوس فراس دردر، النائب البطريركي في البصرة والخليج العربي، ومار أفرام إيلي وردة، المطران الجديد لإيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان، والمونسنيور حبيب مراد، القيّم البطريركي العام، وأمين سرّ البطريركية.

وفي قاعة الشرف بمطار القاهرة الدولي، كان في استقبال بطريرك السريان الكاثوليك، والوفد المرافق له، مار يعقوب إفرام سمعان، النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن، والذي قام بمهمّة المدبّر البطريركي لإيبارشيّة القاهرة، والنيابة البطريركية بالسودان، والسيد روجيه شقّال، مستشار الكرسي الرسولي، ورئيس الجمعية الخيرية للسريان الكاثوليك بالقاهرة، والأب ميخائيل إلياس، راعي كاتدرائية سيّدة الوردية بالظاهر، وصبري سمعان، مدير مدرسة القديس ميخائيل بالقاهرة.

وبعد استراحة قصيرة، انطلق موكبه إلى دار مطرانية القاهرة بالظاهر؛ للبدء في فعاليات الزيارة الرعوية.